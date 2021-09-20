Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM В течение ближайшего времени начальник Штаба обороны Индии генерал Бипин Рават в рамках своего первого зарубежного визита после вступления на этот пост в декабре 2019 года, намеревается приехать в Россию и США. Об этом 20 сентября сообщает газета Mint со ссылкой на источники.

Бипин Рават Indian Army

Отмечается, что во время визита в Россию глава Штаба обороны Индии будет принимать участие в совещании начальников штабов ВС стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Это конференция на уровне начальников штабов стран — членов ШОС», — цитирует издание слова источника. На встрече будут обсуждаться ситуация в Афганистане и вопросы региональной безопасности», — говорится в материале издания.

Также указывается, что, помимо этого, Рават собирается посетить учения ШОС «Мирная миссия — 2021» в Оренбургской области, в которых будут участвовать военные из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, после чего он отправится в США, где встретится с американским военным руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что индийское правительство намерено предоставить Киргизии грант в размере $30 млн (2 млрд 173 млн рублей) на реализацию проектов, дающих быстрый эффект.