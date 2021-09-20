Пермь, 20 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Стрельбу в Пермском государственном университет устроил неизвестный. Об этом 20 сентября сообщает Телеграмм-канал «112» со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Lisa Roe Стрельба

«Стрельба в Пермском государственном университете. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплено видео, на котором запечатлена территория университета, слышен выстрел, а также разговор одного из представителей вуза по мобильному телефону, в котором он сообщает, что неизвестный с дробовиком зашел в один из корпусов университета и устроил стрельбу.

Кроме того, еще в одном сообщении указывается, что студенты покидают здание корпуса через окна, напавший забаррикадировался в корпусе и что, по предварительным данным, в результате стрельбы пострадали два человека.