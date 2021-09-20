Ростов, Ярославская область, 20 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Действующий депутат Госдумы Илья Осипов выиграл дополнительные выборы в Ярославскую областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

Yarduma.ru Илья Осипов

Голосование проводилось в округе №18 после гибели в ДТП депутата Алексея Константинова. По итогам голосования в выборах приняли участие 4236 человек. По итогам голосования 42,84% голосов получил Илья Осипов, выдвинутый «Единой Россией». Далее идет кандидат Сергей Богачков, представляющий «Справедливую Россию» — 25,14%. На третьем месте кандидат КПРФ Игорь Полозов с 20,79%. Далее идут кандидат от «Коммунистов России» Игорь Милорадов — 6,9% и кандидат от ЛДПР Илья Павлин — 4,27%.

В абсолютных цифрах Илья Осипов опередил своего преследователя на 7500 голосов. Таким образом, после пяти лет в федеральном парламенте депутат возвращается на областной уровень. В ярославской областной думе в разные годы он был и председателем, и заместителем председателя.