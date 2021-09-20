Вашингтон, 20 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Американская компания General Motors (GM) модернизирует дизельный мотор Duramax V8. Об этом сообщается на сайте издания The Fast Lane Truck.

Bull-Doser Автомобиль Chevrolet Silverado

Мотор будет установлен в пикап Chevrolet Silverado HD 2023 модельного года. Мощность силового агрегата составит 512 л. с. (1471 Нм), а рабочий объём — 6,6 л. Таким образом, прибавка относительно текущей модификации по мощности составит 61 л. с. Также авто получит доработанную трансмиссию и другой задний дифференциал. Пока неизвестно, какие тяговые характеристики получит пикап.

Стоит отметить, что на сегодняшний день лидером среди пикапов по тяговым возможностям является RAM 3500 HD с дизельным агрегатом Cummins. Он может буксировать прицепы полной массой более 16,83 т.

Ранее корпорация General Motors провела отзывную компанию электромобилей Chevrolet Bolt из Канады и Соединённых Штатов. С рынков отзывают более 73 тыс. машин. Причина — угроза возгорания их аккумуляторов.

Читайте также: General Motors потратит $1,8 млрд на отзыв электромобилей Chevrolet Bolt