Москва, 20 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее главной выставки страны — ВДНХ посетил миллионный гость, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет Москвы

Миллионным посетителем стала Юлия Беркутова, которая со своей семьей посмотреть на уникальный арт-объект. Ей вручили памятные подарки с фирменной символикой «Макета Москвы».

Уникальный арт-объект с точностью воспроизводит 23 тысячи зданий исторического центра Москвы, включая Кремль и другие достопримечательности. Макет Москвы отличается своей реалистичностью:

Как сообщало ИА REGNUM, «Макет Москвы» начали создавать в 2021 году. В павильоне на ВДНХ он расположился на площади 429 кв. метров.

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