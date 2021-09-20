Магнитогорск, Челябинская область, 20 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области семеро бывших сотрудников автосалона отданы под суд за хищение денежных средств клиентов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

В преступную группу входили сотрудники отдела продаж, глава этого отдела и бухгалтер-кассир. Сотрудники отдела сообщали клиентам заведомо завышенную стоимость автомашин якобы с учётом скидки по акции, а разницу в стоимости похищали. Всего от них пострадали 58 граждан. Общий размер причинённого им ущерба составил почти 5 млн рублей.

В ходе расследования дела был наложен арест на деньги обвиняемых общей суммой больше 8,9 млн рублей. Материалы переданы в Орджоникидзевский районный суд.