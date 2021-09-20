Катовице, Польша, 20 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Мужская сборная Италии по волейболу стала чемпионом Европы. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волейбол

В финале итальянская команда одержала победу над сборной Словении. Встреча завершилась со счетом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).

Итальянцы стали чемпионами Европы в седьмой раз. Ранее они выигрывали европейское первенство в 1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 200 годах. Больше титулов только у сборной СССР (12).

Сборная Словении в третий раз вышла в финал чемпионата Европы, но во всех проиграла. В 2015 году словенцы уступили в финале сборной Франции, а в 2019-м — команде Сербии.

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