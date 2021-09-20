Тверь, 20 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. На выборах Законодательное собрание Тверской области «Единая Россия» набирает большинство голосов — партия получает 40,76%. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы» на утро 20 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

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На втором месте — КПРФ (18,55%), ЛДПР набрала 11,77%, у «Справедливой России — За Правду» — 10,4%, «Партия пенсионеров» — 5,3%, «Родина» получила 4,55%, «Коммунисты России» — 4,15%, «Яблоко» — 1,59%

Голосование проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области выбирали также губернатора, кроме того, проводились выборы в Государственную думу РФ.