Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 20 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Выборы главы Красносельского района Костромской области выигрывает оппозиционный кандидат Светлана Ковальская, выдвинутая партией «Зелёные». Предварительные итоги голосования публикует избирательная комиссия региона.

Наталья Диева Ладья из серебра

Светлана Ковальская

На 10:00 20 сентября специалисты обработали 81,82% протоколов. Согласно им, за Ковальскую проголосовали 58,11% избирателей. Второе место со значительным отставанием в 34% занял единоросс Андрей Каменский. Представитель «Партии пенсионеров» Екатерина Чернова удостоилась 9,97% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов избирателей.

Голосование по выборам главы района проходило в период с 17 по 19 сентября, участие в нём приняли 47,60% местных жителей, обладающих избирательным правом.