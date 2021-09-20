Кандидат от «Зелёных» станет главой «ювелирного» района Костромской области
Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 20 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Выборы главы Красносельского района Костромской области выигрывает оппозиционный кандидат Светлана Ковальская, выдвинутая партией «Зелёные». Предварительные итоги голосования публикует избирательная комиссия региона.
На 10:00 20 сентября специалисты обработали 81,82% протоколов. Согласно им, за Ковальскую проголосовали 58,11% избирателей. Второе место со значительным отставанием в 34% занял единоросс Андрей Каменский. Представитель «Партии пенсионеров» Екатерина Чернова удостоилась 9,97% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов избирателей.
Голосование по выборам главы района проходило в период с 17 по 19 сентября, участие в нём приняли 47,60% местных жителей, обладающих избирательным правом.
Справка: Ковальская занимает должность главы администрации Боровиковского сельского поселения Красносельского района. Кандидат выдвигалась на муниципальные выборы от «Единой России» и выиграла их в мае 2018 года. Как ранее писало ИА REGNUM, в феврале 2021 года район отказался от «двуглавой» схемы управления и вернулся к прямым выборам главы. Если Ковальская выиграет выборы, то ей предстоит выполнять одновременно хозяйственные и представительские функции.