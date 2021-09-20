Ереван, 20 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Баку вернул на родину пропавших на азербайджанской территории двух армянских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным ведомства, пропавших граждан вернули вечером 19 сентября, на следующий день после их исчезновения.

«Доводим до вашего сведения, что в результате работы, проведенной пограничниками СНБ РА и ФСБ РФ в 23:45 азербайджанская сторона вернула указанных лиц», — сообщили в СНБ.

Стоит отметить, что ранее в СНБ сообщили, что два молодых человека, проживающих в общине Касах Котайкской области Армении, «отклонились от трассы» на дороге Горис — Воротан и попали на азербайджанскую территорию. Родственники потеряли с ними связь и начали поиски.