Двое пропавших в Азербайджане граждан Армении вернулись на родину
Ереван, 20 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Баку вернул на родину пропавших на азербайджанской территории двух армянских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
По данным ведомства, пропавших граждан вернули вечером 19 сентября, на следующий день после их исчезновения.
«Доводим до вашего сведения, что в результате работы, проведенной пограничниками СНБ РА и ФСБ РФ в 23:45 азербайджанская сторона вернула указанных лиц», — сообщили в СНБ.
Стоит отметить, что ранее в СНБ сообщили, что два молодых человека, проживающих в общине Касах Котайкской области Армении, «отклонились от трассы» на дороге Горис — Воротан и попали на азербайджанскую территорию. Родственники потеряли с ними связь и начали поиски.