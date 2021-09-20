Москва, 20 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме, сообщил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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В России конституционное большинство — это две трети (более 300) мандатов в Госдуме.

Согласно Конституции России, для преодоления президентского вето требуется ⅔ голосов от общего числа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Для принятия конституционных законов требуется конституционное большинство в ⅔ голосов от общего числа депутатов Госдумы (315 человек) и ¾ голосов от общего числа членов Совета Федерации.