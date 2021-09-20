В Бурятии ожидаются дожди с мокрым снегом
Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Бурятии после продолжительного бабьего лета ожидается ухудшение погоды. Местные жители получили соответствующее предупреждение от МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«21 сентября по республике дожди, в горах с мокрым снегом, усиление ветра до 18 м/с, понижение температуры на 8−13 градусов», — говорится в сообщении.
Добавим, что в республике не везде ликвидированы последствия паводка, который в начале сентября пришёл сразу в несколько районов. В Кяхтинском районе началось подключение подтопленных поселений к электроэнергии.
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