Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Бурятии после продолжительного бабьего лета ожидается ухудшение погоды. Местные жители получили соответствующее предупреждение от МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Снег

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«21 сентября по республике дожди, в горах с мокрым снегом, усиление ветра до 18 м/с, понижение температуры на 8−13 градусов», — говорится в сообщении.

Добавим, что в республике не везде ликвидированы последствия паводка, который в начале сентября пришёл сразу в несколько районов. В Кяхтинском районе началось подключение подтопленных поселений к электроэнергии.

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