Уфа, 20 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. 320 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Health.mil Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Сообщается, что всего в республике выявили 63 200 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 55 032 человек, в том числе 110 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в прошедшие сутки в республике констатировали смерть 17 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в регионе получили 1 251 730 человек, завершили вакцинацию 1 138 538 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 сентября в республике за сутки выявили 317 случаев заражения коронавирусом.