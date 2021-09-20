Рязань, , 09:56 — REGNUM В Рязанской области завершился подсчёт голосов на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Обработаны 100% протоколов, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства региона.

Единый день голосования Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По Рязанскому одномандатному избирательному округу № 156 партия «Единая Россия» набирает 46,40%. Второе место у КПРФ — 21,22%, затем «Справедливая Россия — За правду» — 8,61%, ЛДПР — 8,56% и «Новые люди» — 6,01%,

По Скопинскому округу № 157 победа достаётся также «Единой России» с результатом в 49,17%. Пятипроцентный барьер преодолели КПРФ — 18,79%, ЛДПР — 9,69%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,83% и «Новые люди» — 5,76%.

Итоги выборов будут считаться окончательными после подписания соответствующего протокола областной избирательной комиссией, напомнили в пресс-службе.

Активность избирателей на 19:00 19 сентября составила 45,89%.