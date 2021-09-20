Нью-Йорк, США, , 09:51 — REGNUM 19 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Yonhap News.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

20 сентября южнокорейский лидер примет участие в мероприятии в рамках Целей в области устойчивого развития (SDG) вместе с участниками южнокорейской группы BTS.

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В этот же день глава Южной Кореи встретится с президентом Словении Борутом Пахором и президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

21 сентября Мун Чжэ Ин выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью о мире на Корейском полуострове и роли Сеула в решении глобальных проблем, включая пандемию коронавируса и климатический кризис.

После двухдневного пребывания в Нью-Йорке президент Южной Кореи вылетит в Гонолулу, где примет участие в церемонии взаимной передачи останков южнокорейских и американских войск, погибших во время Корейской войны (1950−53 гг).

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