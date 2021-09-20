Чебоксары, 20 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Государственном совете Чувашии седьмого созыва партийное представительство вырастет с нынешних четырёх до шести. Это «самый главный результат» выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве сегодня, 20 сентября, глава республиканского избиркома Александр Цветков.

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В настоящее время обработано более 99% голосов, поэтому результаты считаются предварительными. По словам руководителя ведомства, на выборах в Госсовет Чувашии седьмого созыва почти половину мандатов, которая распределяется по пропорциональной системе, получит «Единая Россия», набравшая 35,07% голосов.

Сохраняют места в республиканском парламенте КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Политическое представительство расширится за счёт «Партии пенсионеров за справедливость» и партии «Новые люди».

Александр Цветков отметил, что ЛДПР по сравнению с предыдущими выборами «сделала шаг, даже два шага назад».

«Что касается одномандатных округов, то ситуация была напряжённая, по ряду округов всё решалось в последний момент», — отметил руководитель избиркома.

По данным обработки 99% протоколов, в 20 одномандатных округах побеждают представители «Единой России», в одном новочебоксарском округе — представитель «Справедливой России», по центральному округу в Чебоксарах — кандидат КПРФ.

Предварительные результаты по выборам депутатов Госсовета:

«Единая Россия» — 35,07%;

КПРФ — 21,32%;

«Справедливая Россия — За правду» — 15,15%;

ЛДПР — 7,05%;

Партия пенсионеров за справедливость — 6,95%;

«Новые люди» — 5,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие выборы в Госсовет Чувашии прошли в сентябре 2016 года. По единому избирательному округу «Единая Россия» тогда набрала 50,7%, КПРФ — 14,46%, ЛДПР — 12,84%, «Справедливая Россия» — 12,59%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 3,26%, «Яблоко» — 1,31%, «Патриоты России» — 1,08%.

По итогам голосования в Госсовете Чувашии шестого созыва «Единая Россия» получила 36 мандатов, «КПРФ» — 3, «ЛДПР» — 3, «Справедливая Россия» — 2.