Канберра, 20 сентября 2021, 09:50 — REGNUM Расторжение соглашения о строительстве дизельных подводных лодок, которое было заключено с Францией в 2016 году, отвечает национальным интересам Австралии. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передаёт Associated Press.

Флаг Австралии
Флаг Австралии
DO'Neil

«Возможности, которые должны были предоставить подводные лодки атакующего класса, не были тем, что требовалось Австралии для защиты наших суверенных интересов», — пояснил Моррисон.

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«Мы очень чётко дали понять, что будем принимать решение, основанное на наших стратегических национальных интересах», — добавил председатель австралийского правительства.

Он подчеркнул, что интересам его страны лучше всего отвечает трёхстороннее партнерство, сформированное с США и Великобританией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трёхстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

В результате Канберра разорвала крупнейший в её истории оборонный контракт с Францией. В Париже назвали такое поведение «неприемлемым в отношениях между союзниками и партнёрами» и отозвали во Францию для консультаций послов из США и из Австралии.