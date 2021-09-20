Оренбург, 20 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбурге на территории аэропорта во избежание автомобильных заторов и пробок открыли третий выезд с платной парковки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Пресс-служба АО «Международный аэропорт «Оренбург» Дополнительный выезд с территории аэропорта

Напомним, весной 2021 года в аэропорту уменьшили время платной парковки два раза — с 30 минут до 15 минут. Решение объяснили оптимизацией автомобильного трафика в пиковые часы прилёта/вылета воздушных судов, когда привокзальная площадь перегружена и у пассажирского терминала происходит скопление автотранспорта, затрудняющего не только движение прочих транспортных средств, но и перемещение пассажиров с багажом.

Стоит отметить, ранее в соцсетях горожане жаловались на организацию платной парковки. Так, один оренбуржец возмущался, что с него взяли деньги за то, что у шлагбаума на выезде с платной парковки застрял автомобиль, что вызвало затор и невозможность покинуть платную территорию другому транспорту. При этом сотрудники аэропорта не вмешались в ситуацию. А убирать машину, ставшую помехой, с дороги пришлось самим автомобилистам.