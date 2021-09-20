Барнаул, , 09:49 — REGNUM Один из участников выборов в Алтайское краевое законодательное собрание — единоросс и директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице Facebook написал, что помогло ему победить в голосовании:

Победивший на выборах в АКЗС депутат – единоросс Сергей Писарев Цитата со страницы Facebook Сергея Писарева

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«Мы победили с отрывом в 261 голос. 39% избирателей проголосовали за мою кандидатуру. СПАСИБО! Выборы были не простыми. Обращаюсь к тем, кто не верит в выборы. Вы очень сильно ошибаетесь. Посмотрите итоги и вы поймёте, что там, где люди идут на выборы, результат может быть очень неожиданным. Будем работать. Работать что бы менять жизнь к лучшему.

Не все может получаться сразу. Но мы будем вместе с вами изменять этот мир. Всегда с вами на связи. Когда люди говорили на избирательном участке «Голосуем за зоопарк!», я понимал, что люди выбирают доброту. Люди выбирают ту заботу, которую мы показываем в обращении с нашими питомцами. Всем нам добрее нужно быть друг к другу. Любить. Помогать. Уважать! Желаю всем здоровья!».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с 17 по 19 сентября не выбирали не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента. После обработки более 80% голосов, отданных за депутатов Государственной думы, лидирует партия «Единая Россия».

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