Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Кировском районе Петербурга после тушения пожара в трехкомнатной квартире нашли тело мужчины. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

vk.com/spb_today Пожар в квартире в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Пожар в квартире дома 3/1 по Дачному проспекту начался около 01:57 мск 20 сентября. В отдельной трехкомнатной квартире происходило горение обстановки на кухне и в коридоре на общей площади 16 кв. метров.

«В 02:37 пожар ликвидирован. В квартире обнаружен погибший мужчина», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.