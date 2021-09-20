Абакан, 20 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в республиканском правительстве, это 82-летний мужчина.

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С начала 2021 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 687 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике подтверждено 20 063 случая COVID-19.