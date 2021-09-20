Оттава, 20 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В понедельник, 20 сентября, в Канаде состоятся внеочередные выборы в парламент страны, о чем еще в августе сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Выборы

В ходе голосования жители Канады должны будут в 44-й раз определить представляющих их интересы в Палате общин (нижней палате) народных избранников, а лидер победившей на выборах политической силы станет главой правительства страны.

При этом очередные парламентские выборы должны были пройти в Канаде 2023 году, однако канадская Либеральная партия (ЛПК), которую возглавляет премьер-министр Джастин Трюдо не имеет большинства в парламенте.

Также глава правительства Канады в последнее время часто подвергал работу Палаты общин критике за медлительнную, по его мнению, работу и даже назвал парламент «местом обструкционизма» из-за сложностей с одобрением повестки правительства. После этого Трюдо 15 августа объявил о роспуске парламента и назначил выборы на 20 сентября, однако такое решение главы правительства страны вызвало крайне негативную реакцию в канадском обществе из-за того, что голосовать придется в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в центре города Торонто произошла стрельба, в результате чего погиб один человек и ещё двое получили ранения.