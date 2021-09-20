Джакарта, 20 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Ряд стран начали ослаблять правила въезда для иностранных граждан, в том числе для жителей Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Kaluganews.ru В Индонезии

Гражданам Индонезии разрешили въезд на Филиппины, в Малайзию, Турцию, Саудовскую Аравию и США.

Иностранцы, въезжающие на Филиппины, должны пройти 14-дневный карантин. Малайзия также разрешает гражданам Индонезии въезжать в соседнюю страну.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.