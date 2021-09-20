Кяхтинский район, Бурятия, 20 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Бурятии начали подключать населённые пункты Кяхтинского района к электроэнергии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, дома местных жителей были обесточены при подтоплении.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Как отмечается, спасатели перевезли сотрудников кяхтинского РЭС на лодках, которые после обследования сетей начали поэтапное подключение к электроэнергии жителей.

«Кроме того спасатели продолжили оказывать помощь сотрудникам избирательной комиссии, чтобы жители Наушек смогли проголосовать», — добавили в ведомстве.