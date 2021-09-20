Москва, 20 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в семи из 12 городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

Mmk.ru Магнитогорский металлургический комбинат

По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха снизился в Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке в период с 2017 по 2020 год.

Из статистики Минприроды следует, что наибольшие показатели «выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников» зафиксированы в 2018, 2019 и 2020 годах в Норильске, Новокузнецке, Череповце, Липецке, Челябинске и Рефтинском, сообщает RT.

В Минприроды отметили, что в Норильске реализуют «Серную программу», предусматривающую в том числе модернизацию Медного и Надеждинского металлургических заводов. К концу 2024 года запланировано снижение валовых выбросов на 69% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект направлен на улучшение в них экологической обстановки.

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