Москва, 20 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в 2022 году. планирует запустить систему поиска запрещённого контента, пишет «Комерсант».

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Система под названием «Окулус» будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ), и искать противоправный контент в изображениях и видео в интернете. Ранее поиск нарушений происходил вручную.

В Роскомнадзоре считают что ИИ позволит ускорить процесс поиска и повысит эффективность выявления экстремистских материалов и порнографии. А эксперты опасаются, что внедрение «Окулус» грозит замедлением работы анализируемых интернет — ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор допустил замедление трафика Google из-за недостаточной фильтрации незаконного контента.

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