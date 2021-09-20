Саратов, 20 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Саратовской области завершился купальный сезон. По данным госинспекции по маломерным судам, за летний период в регионе утонули 45 человек, в том числе трое детей.

(сс) jarmoluk Происшествия на воде

Купание в состоянии алкогольного опьянения в несанкционированных местах стало основной причиной гибели взрослых. Дети погибли по недосмотру старших.

К административной ответственности с начала года привлекли свыше 1,7 тыс. судоводителей. Зачастую жители Саратовской области нарушали правила эксплуатации судов (отсутствие бортовых номеров, технического освидетельствования, использование незарегистрированных судов, нарушение правил перевозки пассажиров и правил плавания, превышение скорости, передвижение в запрещенных местах).

В настоящее время в самом разгаре сезон рыбалки. Любителям рыбной ловли напоминают о необходимости проверить техническое состояние плавсредства и учитывать прогноз погоды, так как осенняя погода переменчива, во многих случаях рыбаки нуждаются в эвакуации. Также запрещено рыбачить на судовом ходу. Во время рыбалки в протоках, следует избегать нахождения в поворотах и изгибах водоемов. При прохождении более мощных судов рыбацкое судно может оказаться в мертвой зоне, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 18 августа в водоеме города Саратова было обнаружено тело 47-летней женщины.

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