Лидерство КПРФ в Якутии — победа якутян и большой шаг для страны — эксперт
Якутск, 20 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Жители Якутии не побоялись высказать своё протестное мнение и тем самым сделали большой шаг. Об этом заявил политолог республики Андрей Данилов, комментируя предварительные итоги выборов в Государственную думу РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
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Он подчеркнул, что Якутия в принципе всегда отличалась своенравностью, протестностью. Но этот протест особенный, потому что является большим шагом в целом для страны, считает политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ, по итогам которого первое место заняли КПРФ и её кандидат-одномандатник.