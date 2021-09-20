Якутск, 20 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Жители Якутии не побоялись высказать своё протестное мнение и тем самым сделали большой шаг. Об этом заявил политолог республики Андрей Данилов, комментируя предварительные итоги выборов в Государственную думу РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие КПРФ на первомайской демонстрации

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«В целом это победа больше самих якутян. Они не побоялись, они сделали это. Это победа именно многонационального народа республики — выразить поддержку коммунистам. Многие из сегодня не занявших первое место (я не говорю проигравших) называли себя партией номер один, второй политической силой в республике, но растерять кредит доверия, к сожалению, очень легко. Поэтому эти партии не набрали заветного большинства», — отметил Андрей Данилов.

Он подчеркнул, что Якутия в принципе всегда отличалась своенравностью, протестностью. Но этот протест особенный, потому что является большим шагом в целом для страны, считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ, по итогам которого первое место заняли КПРФ и её кандидат-одномандатник.