Майкоп, , 09:39 — REGNUM В Адыгее после подсчета 78,20% бюллетеней определились лидеры голосования по партийным спискам в Государственную думу восьмого созыва. По данным ЦИК на 08:46 20 сентября 2021 года, большинство голосов избирателей были отданы «Единой России» — 65,7%.

Выборы uglowp

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За КПРФ проголосовали 15,04%, за ЛДПР — 6,42%. Партии «Справедливая Россия — За правду» отдали голоса 3,96%. Новые люди набрали 2,96%. Остальные партийные объединения не набрали пока и одного процента голосов избирателей.

Напомним, в Адыгее с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы и парламента Госовета — Хасэ. По предварительным данным, явка избирателей превысила 62%.

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