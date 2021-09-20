Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В центре Петербурга водитель на внедорожнике сбил двух подростков, которые переходили дорогу по зелёному сигналу светофора, и скрылся с места ДТП. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 19 сентября в 17:24 мск на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка в Центральном районе. По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем премиум-класса Cadillac Escalade, совершил наезд в зоне пешеходного перехода на переходивших дорогу по разрешающему сигналу светофора 17-летнего молодого человека и 15-летнюю девятиклассницу.

«В результате ДТП девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а молодой человек с отказом от госпитализации отпущен домой, — рассказали в ведомстве. — Приняты меры к розыску и задержанию иномарки и ее водителя».