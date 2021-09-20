Рыбинск, Ярославская область, 20 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ярославской области поздним вечером 19 сентября произошло сразу два смертельных ДТП. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.

ГУ МЧС по ЯО ДТП на трассе «Рыбинск-Глебово»

Первая авария зарегистрирована около 19.00 на трассе «Рыбинск-Глебово», где столкнулись два автомобиля — «Хонда» и «Лада Гранта». В результате ДТП скончалась 62-летняя женщина, находившаяся за рулём «Лады». Водитель второй машины госпитализирован.

Примерно в 21.30 на трассе «Ярославль-Любим» 23-летний мужчина за рулём «Хёндай» совершил наезд на лося, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Молодой человек скончался от полученных травм.