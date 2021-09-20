Сыктывкар, 20 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Коми завершился подсчет голосов. Согласно данным республиканского избиркома, большинство избирателей проголосовали за кандидатов «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме, в целом «Единая Россия» набрала 29,44%, КПРФ — 26,88%, ЛДПР — 11,96%, «Новые люди» — 9,57%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,33%, «Пенсионеры за справедливость» — 3,60%, «Коммунисты России» — 1,45%, «Зеленая альтернатива» — 1,34%, «Зеленые» — 1,18%. Остальные партии не преодолели барьер в 1% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» займет более 300 мандатов в Госдуме.