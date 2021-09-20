Москва, 20 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Как правильно хранить автомобильные шины после окончания сезона рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в интервью агентству «Прайм».

Torange.biz Покрышка

По словам Рязанова, неправильное хранение резины может привести к ухудшению их качества. Так, может снизится их эластичность или могут образоваться трещины. Эксперт посоветовал не хранить автомобильные покрышки под солнцем и на жирной поверхности.

Рязанов отметил, что в помещении, где будет храниться резина, влажность не должна превышать 60−80%. При этом температура должна быть +25°C. Комната должна хорошо проветриваться.

Эксперт порекомендовал автовладельцам отдавать свои шины на хранение в специализированные боксы, которые есть у крупных магазинов, в сервисных салонах или у официальных дилеров.

Ранее эксперт рекомендовал при покупке зимней резины ориентироваться на тип и размер, которые написаны в рекомендациях автопроизводителя.

Читайте также: Эксперты оценили потери мирового автопрома от нехватки чипов