Иркутская область, 20 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 20 сентября возбуждено уголовное дело по факту гибели детей на пожаре в деревне Худорожкина Черемховского района. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идёт о ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

jackmac34 Огонь

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя и следователя-криминалиста СК России. Из обстоятельств произошедшего известно, что мужчина, женщина и девочка 2018 года рождения самостоятельно эвакуировались из горящего дома и были госпитализированы, но жизнь двух детей спасти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь на 20 сентября в 23:49 местного времени. Соседями из горящего дома были эвакуированы двое взрослых с ожогами и ребёнок без признаков жизни. Позднее в комнате был обнаружен ещё один погибший ребенок.

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