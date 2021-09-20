Уфа, 20 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Аварию на трубопроводе «Газпром добыча Оренбург» рядом с трассой М5 устраняют в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба центра управления республикой.

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Сообщается, что 17 сентября от местных жителей стали поступать жалобы на невыносимый запах газа возле Жуково. А 18 августа специалисты установили, что причиной является поврежденный конденсатопровод «Газпром добыча Оренбург»: была обнаружена яма с водой и масляным пятном.

Согласно данным на 19 сентября в районе Авдона и Жуково Уфимского района специалисты откачали уже более 671,5 литров веществ, которые попали в грунт в результате утечки.

«Специалисты «Газпром добыча Оренбург» (собственника трубы) осушили водоем с масляным пятном, перекрыли участок трубы в месте обнаружения утечки и рассекли трубу для диагностики. С 17 по 20 сентября ведется обработка загрязненного грунта биопрепаратом для предотвращения попадания вредных веществ в воздух (обработано уже 1500 м²). Мониторят воздух 2 передвижные лаборатории — загрязнения не зафиксировано, однако из-за органических веществ может чувствоваться неприятный запах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время аварию ликвидируют 24 человека. Работы планируется завершить 26 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприятие в Башкирии оштрафовали за незаконное использование водного объекта.