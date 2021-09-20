Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Правоохранители в Бурятии объявили в розыск 13-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома в Улан-Удэ днём 19 сентября и не вернулась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Подростки

Пропавшая европейской внешности, плотного телосложения, рост 168 см, волосы темно-русые средней длины. Была одета в чёрные футболку, толстовку и джинсы и кеды чёрно-белого цвета. Отмечается, что ранее школьница не уходила.

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшей просят сообщить в полицию.