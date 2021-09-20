В Москве реорганизуют участки бывшей промзоны «Соколиная гора»
Москва, 20 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Два участка бывшей промышленной зоны «Соколиная гора» в Москве будут реорганизованы, опубликованы проекты о комплексном развитии этих территорий. Об этом 20 сентября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Соколиная гора» на востоке Москвы. Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 га», — сказал Ефимов.
Заместитель мэра отметил, что планируемый объём инвестиций в проекты превысит 65 млрд рублей. При этом бюджетный эффект составит 3,3 млрд рублей в год. На участках бывшей промзоны планируется построить 675 тыс. кв. метров недвижимости, создать 15 тыс. рабочих мест.
Помимо жилой застройки, на месте бывшей промзоны появятся высокотехнологичные производства и общественно-деловые объекты.