Москва, 20 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Два участка бывшей промышленной зоны «Соколиная гора» в Москве будут реорганизованы, опубликованы проекты о комплексном развитии этих территорий. Об этом 20 сентября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Соколиная гора» на востоке Москвы. Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 га», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что планируемый объём инвестиций в проекты превысит 65 млрд рублей. При этом бюджетный эффект составит 3,3 млрд рублей в год. На участках бывшей промзоны планируется построить 675 тыс. кв. метров недвижимости, создать 15 тыс. рабочих мест.

Помимо жилой застройки, на месте бывшей промзоны появятся высокотехнологичные производства и общественно-деловые объекты.