Оренбург, 20 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Оренбурге суды рассмотрели административные дела об антиковидных нарушениях со стороны двух местных компаний. Вынесены решения о штрафных санкциях, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Тест на коронавирус

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По данным ведомства, вопреки предписанию промышленные предприятия не проводили тестирование работников методом ПЦР. Юридические лица оштрафованы в общей сложности на 200 тыс. рублей.

Напомним, в регионе ежедневно выявляют более 330 заражений коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 73 564 носителя коронавируса.