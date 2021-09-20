Москва, , 09:31 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ после выборов просит признать более 20 НПО нежелательными на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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«Комиссией подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру с предложением о признании данных НПО нежелательными на территории России», — сообщил Пискарёв.

Он обратил внимание на спланированную кампанию по распространению «подсказок» и навязыванию граждан определенных предпочтений в ходе голосования.

«Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — возмущен парламентарий.

Он также указал на то, что западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампания по дискредитации избирательной системы в нашей стране. Наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в том числе в Госдуму.

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