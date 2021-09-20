Рыбинск, Ярославская область, 20 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Действующий глава Денис Добряков лидирует на выборах мэра Рыбинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

Администрация Рыбинска Денис Добряков (справа) на избирательном участке

По предварительным данным за Дениса Добрякова, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 28 339 жителей Рыбинска, пришедших на избирательные участки (44,79%), на втором месте представитель КПРФ, депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев — 19 107 голосов (30,02%), третий — выдвинутый «Справедливой Россией» Владимир Пахарев, за которого проголосовали 8235 человек (13,01%).

Замкнули пятерку участников кандидаты партии «Коммунисты России» и ЛДПР. Сергей Куликов получил поддержку 6,5 процентов избирателей, пришедших на выборы, Виктор Тупицын — 5,4 процента.