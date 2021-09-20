Ставрополь, , 09:29 — REGNUM В Ставропольском крае по результатам обработки 26,30% бюллетеней на выборах в Государственную думу восьмого созыва определились партии-лидеры. «Единая Россия» набирает 62,66% голосов избирателей, КПРФ — 15,38%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,93%, ЛДПР — 4,82%. Такие данные привел ЦИК на 08:30 20 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

За партию «Новые люди» проголосовали 2,6%, за «Партию пенсионеров» — 1,58%. Остальные партийные объединения не набрали пока одного процента голосов.

Напомним, в Ставропольском крае с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов в Госдуму, в думу Ставрополья и в представительные органы власти пяти крупных городов. Явка избирателей, по предварительным данным, в регионе превысила 60%.

Читайте также: Избирательные участки на Ставрополье закрылись для подведения итогов