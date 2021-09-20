Ереван, 20 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. У Еревана не было обязательств перед Баку отводить войска на границы Армянской ССР. Об этом 19 сентября сообщил депутат парламента Армении от фракции «Армения» Артур Казинян в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он прокомментировал установку блокпостов ВС Азербайджана на трассе Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении.

«Можно констатировать, что позорные события последних дней на трассе Горис — Капан являются результатом тайной незаконной и антигосударственной сделки, противоречащей конституции Армении и закону РА «О государственной границе», — написал Казинян.

Депутат выступил с критикой решения Пашиняна на основании устных договорённостей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободить часть территории, подконтрольной Еревану. По мнению Казиняна, действия главы армянского правительства содержат в себе признаки «государственной измены». Депутат подчеркнул, что в соглашении Баку, Еревана и Москвы от ноября 2020 года говорится, что стороны остаются на своих позициях.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.