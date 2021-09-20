Симферополь, , 09:28 — REGNUM «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VIII созыва в Крыму получает большинство голосов и по федеральному списку, и по одномандатным округам, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы» на утро 20 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, в Симферопольском избирательном округе «Единая Россия» получила 59,8% (КПРФ — 10%, ЛДПР — 8,3%, «Справедливая Россия — За правду» — 6%, «Новые люди» — 4,8%). В Керченском округе «ЕР» набрала 61,8%, КПРФ — 9,4%, ЛДПР — 8%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,7%, «Новые люди» — 4,7%. В Евпаторийском округе «Единая Россия» получила поддержку 64,9% избирателей, КПРФ набрала 8,5, ЛДПР — 7,2%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,7%, «Новые люди» — 3,7%.

По одномандатным округам в Симферопольском округе большинство набирает Алексей Черняк, в Керченском — Константин Бахарев, в Евпаторийском округе лидирует Леонид Бабашов.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов Государственной думы проходило в России в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.