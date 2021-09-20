Москва, 20 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) в поселении Московский построят современный медико-диагностический комплекс, сообщили в Стройкомплексе.

Mos.ru Поликлиника в Москве

В медико-диагностическом комплексе в Новой Москве откроются отделения педиатрии, детской и взрослой стоматологии. Центр рассчитан на 200 посещений в смену

Медцентр укомплектуют новейшим оборудованием с учетом передовых технологий. В нем будут работать высококвалифицированные специалисты. Строительство медико-диагностического комплекса начнется в IV квартале 2021 года.

Как сообщал ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за три года построят пять поликлиник.

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