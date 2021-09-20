Калуга, 20 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Калужской области годовая инфляция в августе 2021 года замедлилась до 7,1%. При этом в целом по стране августовская инфляция составила 6,7%. Об этом 20 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий региональным отделением Банка России Ирина Карлаш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По её словам, наиболее снижение годового темпа прироста цен в регионе произошло по позиции «продовольственные товары» (в июле показатель составлял 7,9%, а в августе — уже 7,3%).

«Во многом это произошло благодаря увеличению количества продовольственных ярмарок, которые очень популярны у калужан — их было открыто более 80. Предоставленные торговые места позволили местным фермерам и садоводам реализовать продукцию по конкурентной стоимости. В результате сезонное удешевление овощей и фруктов в Калуге было более заметно, чем в других регионах. В августе дешевле, чем годом ранее, стоили огурцы и помидоры. Также замедлился годовой рост цен на морковь, некоторые виды колбас и куриное мясо», — отметила Ирина Карлаш.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, проводимых с марта 2021 года. С учетом денежно-кредитной политики регулятора годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.