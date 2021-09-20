Москва, 20 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Chevrolet в ближайшее время выведет на российский рынок новую модель. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на исполнительного директора официального дистрибьютора компании «Келес Рус» Вадима Артамонова.

Chevrolet Chevrolet Trailblazer

«Рассчитываем в ближайшее время и на расширение модельного ряда», — сказал Артамонов.

Он выразил надежду на то, что до конца нынешнего года дилерская сеть Chevrolet вырастет как минимум до 65 центров.

Отмечается, что за год с момента возвращения машин массового сегмента Chevrolet на российский рынок дилерам компании удалось реализовать более четырёх тысяч автомобилей.

Сейчас у американской компании в России есть две независимые дилерские сети. Первая реализует модели массового сегмента, а вторая продает более дорогие машины вроде Traverse, Tahoe и Trailblazer.

Ранее компания Chevrolet представила в России компактный кроссовер Trailblazer нового поколения. Для российских автолюбителей доступны четыре версии модели: LS, LT, Activ и RS. Их стоимость варьируется от 2 049 000 рублей до 2 447 000 рублей.

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