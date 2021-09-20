Белгород, , 09:24 — REGNUM Благодарность избирателям и оппонентам по предвыборной гонке выразил 20 сентября на своей странице в социальной сети избранный руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Благодарен всем, кто пришёл на избирательные участки, проявил гражданскую позицию. Конечно, благодарю тех, кто поддержал меня. Это большой кредит доверия, теперь сделаю всё от меня зависящее, чтобы ваше доверие оправдать. Благодарен и своим оппонентам, надеюсь, во время совместной работы получше друг друга узнаем», — написал Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 99,29% протоколов Вячеслав Гладков побеждает с результатом 78,82%.