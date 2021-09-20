Якутск, , 09:25 — REGNUM Победа КПРФ на выборах в Госдуму РФ на территории Якутии — результат работы действующей власти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 20 сентября политолог Андрей Данилов.

Флаг партии «Единая Россия» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Никто лучше не агитирует за оппозицию, чем сама власть. Её действия, поступки, законы, принимаемые ею, те люди, которые осуществляют функции государственной власти — вот лучшая агитация за оппозицию», — отметил эксперт.

Он считает, что оппозиционные партии растут в глазах избирателей, когда представители «Единой России» предлагают им «кушать макарошки» в результате пенсионной реформы и недостаточно щепетильного отношения к северам.

«Когда приезжают и говорят людям: вот вы должны голосовать именно за «Единую Россию», за определённого кандидата, только тогда мы вам поставим детскую площадку, которая была запланирована в бюджете ещё год или два назад в бюджете — это можно считать агитацией за оппозицию. Люди же понимают всё это и не хотят жить в такой обстановке. Нельзя относиться к людям так. Не к избирателям, я подчёркиваю, а именно к людям», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на выборах в Госдуму РФ большинство получила КПРФ. По одномандатному округу занял первое место кандидат от этой же партии — депутат Госсобрания региона Пётр Аммосов.