Чита, 20 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Забайкальском крае, где уже частично дан старт отопительному сезону, по состоянию на 20 сентября большинство городских и районных медицинских учреждений подключены к теплу. Отдельные медицинские организации (такие как краевая клиническая больница или краевой госпиталь ветеранов войн) запускают систему отопления поэтапно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

«Так, например, в краевой клинической больнице отопление запускается блоками. Первым тепло подали перинатальному центру, далее запускаются другие отделения. При запуске оперативно устраняются неисправности», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

Она также сообщила, что на балансе подведомственных учреждений министерства здравоохранения находится 20 котельных, использующих твердое топливо — уголь, его запас имеется в достаточном количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, школы, детские сады, дома культуры и жилой фонд Читинского района Забайкалья обеспечивают теплом 44 котельные, большинство из них уже запущены.

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В Чите отопительный сезон стартовал 18 сентября 2021 года, он проходит в штатном режиме.

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