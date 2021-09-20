Мадрид, 20 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Карим Бензема

На 66-й минуте счёт в матче открыл нападающий Уго Дуро. «Реал» смог не только отыграться, но и вырвать победу в конце матча — отличились Винисиус Жуниор на 86-й минуте и Карим Бензема на 88-й.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 13 очков. «Валенсия» идёт на третьем месте с 10 очками.